قطر تعلق على غياب مواطنيها عن الحج

أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في قطر، اليوم الأربعاء بيانًا للتعليق على غياب مواطنيها عن موسم الحج، لهذا العام.

وقالت الوزارة إن اتصالات جرت مؤخرًا مع الجهات المعنية في السعودية، للمطالبة بإزالة ما سمتها “العراقيل” التي تواجه سفر مواطني قطر إلى المشاعر المقدسة.

وزعمت الوزارة القطرية أن “الجانب السعودي لم يستجب، فيما لا يزال المنفذ البري بين البلدين مغلقًا، كما يستمر منع الطائرات من نقل الحجاج من الدوحة إلى مدينة جدة، القريبة من مكة المكرمة”، مشيرة كذلك إلى استمرار غياب آلية واضحة لاستخراج تأشيرات الحج.

يأتي ذلك بعدما أكد أمير منطقة مكة المكرمة ورئيس اللجنة المركزية للحج، الأمير خالد الفيصل، اليوم الأربعاء، عدم وصول أي حاج من دولة قطر حتى الآن.

وجدد بيان لوزارة الحج والعمرة في السعودية الترحيب بقدوم الأشقاء القطريين؛ بعد استكمال تسجيل بياناتهم النظامية، حال وصولهم مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة.

وتؤكد الرياض حرصها على تسهيل إجراءات قدوم جميع الحجاج، بمن فيهم القطريون، وتذليل كل العراقيل التي قد تواجههم لأداء هذه الفريضة.