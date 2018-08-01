بالفيديو.. أمير مكة: لم يصل من قطر أي حاج حتى الآن

أعلن أمير منطقة مكة المكرمة ورئيس اللجنة المركزية للحج، الأمير خالد الفيصل، اليوم الأربعاء، وصول أكثر من 557 ألف حاج من جميع منافذ المملكة حتى الآن، مؤكدًا في الوقت نفسه عدم وصول أي حاج من دولة قطر حتى الآن.

وتصدرت إندونيسيا الدول الأكثر وصولًا لأداء مناسك الحج بـ103 آلاف حاج، والهند بـ92 ألفًا وباكستان بـ85 ألفًا وبنغلاديش بـ74 ألفًا وتركيا بـ44 ألفًا واليمن بـ12 ألف حاج، وفق الأمير خالد.

وقال مستشار العاهل السعودي، في مؤتمر صحفي لإطلاق حملة “الحج عبادة وسلوك حضارى 11” تحت شعار “الحج رسالة سلام”، إن هذه الحملة أكبر حدث تنموى وتطويرى.

وكانت وزارة الأوقاف السعودية، قد قالت في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية: “ونظرًا للموقف السلبي للسلطات القطرية وتعنتها تجاه عدم تمكين المواطنين والمقيمين في قطر من أداء مناسك الحج والعمرة، فإن وزارة الحج والعمرة ترحب بقدوم الأشقاء القطريين لأداء مناسك العمرة، بعد استكمال تسجيل بياناتهم النظامية حال وصولهم إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة.”