القضاء التونسي يبدأ التحقيق مع قناة الجزيرة القطرية بشأن “الانقلاب المفبرك”

استدعى القضاء التونسي رسميًا، اليوم الثلاثاء، الممثّل القانوني لقناة الجزيرة القطرية بتونس؛ للتحقيق معه بخصوص الترويج لشائعة تخطيط وزير الداخلية السابق، لطفي براهم، بالتعاون مع دولة الإمارات، لتنفيذ انقلاب على الحكم، وفق ما أكّده مسؤول قضائي تونسي رفيع المستوى.

و أكّد المسؤول القضائي التونسي، الذي رفض الكشف عن هويته، في تصريح خاص لـ “إرم نيوز”، أن التحقيق مع الممثل القانوني لقناة الجزيرة القطرية، يأتي على خلفية إفادات قدّمها وزير الداخلية السابق لطفي براهم تدين قناة الجزيرة القطرية بترويج شائعة مغرضة هدفها بث البلبلة في تونس”.

و شدّد المسؤول القضائي على أن القضاء التونسي سيقول كلمته قريبًا في هذه القضية، التي شغلت الرأي العام التونسي.

و كان الوزير السابق قد تعهّد بتتبع نيوكولا بو، الصحفي الفرنسي الذي روج للخبر وموقعه الإلكتروني “موند افريك”، إضافة إلى قناة الجزيرة القطرية التي أسهمت في نشر الشائعة، إضافة إلى بعض المدونين و “كل من يكشف عنه البحث الأمني”.

وقال براهم، إن “الشائعة التي تم ترويجها لا تستهدفه في شخصه، بقدر ما تستهدف الإضرار بسمعة وزارة الداخلية، وضرب علاقة تونس بدول أخرى تم إقحام اسمها في شائعة مخطط الانقلاب”.

وأكد الحبيب الزمالي المحامي الشخصي للوزير المُقال، أن “الشكاية التي تم تقديمها، تفاعل معها القضاء وتمت إحالتها من قبل إدارة القضايا الإجرامية إلى النيابة العمومية التي ستقرر بشأنها”.

وأضاف الزمالي في تصريح لـ”إرم نيوز”، أن “براهم يتمسك بضرورة تتبع الصحفي الفرنسي وموقعه الإلكتروني، إضافة إلى قناة الجزيرة القطرية وكل من يكشف الأمن تورطه في هذا الملف”.

وشدد على أن “القضية يمكن تقسيمها إلى عدة محاور، الأول إهانة شخص وزير الداخلية السابق لطفي براهم، والثاني يمس أمن الدولة الداخلي والخارجي عبر ضرب صورة وزارة الداخلية وتشويه علاقة تونس بدول صديقة”.