روحاني متراجعًا عن التهديدات: لا نسعى لعرقلة تدفق النفط الخليجي

في تراجع على ما يبدو عن التهديدات السابقة بشأن إغلاق مضيق هرمز، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني على موقعه الرسمي، اليوم الثلاثاء، إن طهران لا تسعى لإحداث توترات في المنطقة أو عرقلة تدفق النفط الخليجي، لكنها لن تتخلى عن حقها في تصدير النفط.

وأضاف روحاني أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي “غير قانوني”، وأن الكرة أصبحت “في ملعب أوروبا” فيما يتعلق بالمحافظة على العلاقات مع طهران.

وفي إشارة إلى مضيقي هرمز وباب المندب، قال روحاني: “الجمهورية الإسلامية لم تسعَ قط لإحداث توترات في المنطقة، ولا ترغب في أي مشاكل في الممرات المائية العالمية، لكنها لن تتخلى بسهولة عن حقها في تصدير النفط.”

ورغم تهديدات عدائية متبادلة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإيران، إلا أن عددًا من المسؤولين الإيرانيين يعتبرون احتمال مواجهة عسكرية مع الولايات المتحدة “منخفضًا للغاية”.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين، إنه مستعد للاجتماع مع روحاني بدون شروط مسبقة لبحث سبل تحسين العلاقات بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم مع إيران في 2015 قائلًا “إذا كانوا يريدون اللقاء فسوف نلتقي”.

وعندما سُئل في مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض عما إذا كان مستعدًا للاجتماع بروحاني قال ترامب “سألتقي مع أي شخص. أنا مؤمن بالاجتماعات”، خاصة في الحالات التي يكون فيها خطر الحرب قائمًا.

وردًا على ذلك، أفادت إيران بأن على الولايات المتحدة العودة للاتفاق النووي الذي انسحب منه ترامب في مايو/ أيار، وذلك من أجل تمهيد الطريق لإجراء محادثات مع الجمهورية الإسلامية.