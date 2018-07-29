قرقاش: أساليب حملة قطر لاستضافة كأس العالم تشبه سياساتها

علّق وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات أنور قرقاش، اليوم الأحد، على تقرير حديث لصحيفة “الصنداي تايمز” حول الفساد الذي يكتنف ملف استضافة قطر لكأس العالم، مبديًا عدم استغرابه من ممالأة بعض وسائل الإعلام الأجنبية للدوحة بذرائع مختلفة.

وقال قرقاش:” تقرير “الصنداي تايمز” اليوم حول فساد حملة قطر لاستضافة كأس العالم، من خلال استهداف المنافسين يشبه التوجه القطري الذي نراه سياسيًا، اعتماد على الأخبار الكاذبة والتسريبات والدفع لشركات العلاقات العامة وللمرتزقة وما تسميه الصحيفة العمليات السرية السوداء”.

واعتبر قرقاش أن “الصنداي تايمز”، “ترى أن الجديد في تقريرها هو الوثائق التي تربط عملية الفساد في الحملة القطرية باللجنة المعنية، وهو الجانب الذي لم يتوصل إليه المحقق مايكل غارسيا، للأسف لا نستغرب هذه الأساليب، ونحن نراها يوميًا في إدارة قطر لشؤونها وسياساتها.”