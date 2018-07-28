مصر تنفي منح جامعاتها شهادات مزورة لطلبة كويتيين

أعلنت السفارة المصرية في الكويت، اليوم السبت، أن المعلومات التي وردت إليها حتى الآن بخصوص قضية الشهادات المزورة، التي هزت الرأي العام في الكويت، تشير لعدم قيام أي من الجامعات المصرية بإصدار شهادات جامعية مزورة لأي من الطلاب الكويتيين، لمختلف المراحل الجامعية.

وأوضحت السفارة، في بيان، أن القضية المثارة حاليًا تتعلق بتورط أشخاص في إصدار شهادات مزورة، لا مرجع لها في الجامعات المصرية على الإطلاق، داعيةً وسائل الإعلام لتحري الدقة عند تداول أبعاد القضية، لحين انتهاء النيابة العامة الكويتية من تحقيقاتها في القضية، وما ستسفر عنه من حقائق.

وأضافت السفارة أن المكتب الثقافي الكويتي بالقاهرة على تواصل مستمر مع وزارة التعليم العالي المصرية، ومسؤولي الجامعات المعتمدة لدى الكويت؛ لحل أي مشكلات تخص الطلبة الكويتيين في مصر.

وتابعت السفارة في بيانها أن السلطات المصرية على أتم استعداد للتحقيق في أية حالة يثبت فيها تورط أطراف في عملية التزوير داخل مصر، للكشف عن خيوط القضية التي أثيرت منذ أيام في البلد الخليجي على مستوى رسمي وشعبي بشكل واسع.

وفيما تعود أصول القضية إلى أعوام سابقة، إلا أن إثارتها هذه المرة تمت بشكل أوسع بعد إعلان رسمي من قبل الجهات المختصة في الكويت عن القبض على وافد مصري يعمل في وزارة التعليم العالي ثبت تورطه في تزوير شهادات لطلاب كويتيين، مع التعهد بمتابعة القضية والكشف عن جميع المتورطين فيها وإحالتهم إلى التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وكانت التحقيقات الجارية مع الوافد كشفت عن عدد من الحاصلين على شهادات مزورة، يعملون في القطاعات الحكومية، وقد تم حجز بعضهم، ووضع أسماء آخرين ضمن الممنوعين من السفر، لإلقاء القبض عليهم، بعد تواريهم عن الأنظار.

وفيما تداول النشطاء أرقامًا مختلفة حول عدد الشهادات المزورة التي تم كشفها مؤخرًا، وصلت لأعداد كبيرة بالمئات، فقد أعلن وزير التربية والتعليم العالي حامد العازمي عن تقديم قرابة أربعين بلاغًا لحالات من الشهادات المزورة منذ بداية العام الحالي، بالإضافة إلى مئات الحالات لشهادات وهمية تمت إحالتها إلى النيابة العامة من قبل قطاعات الوزارة في السنوات السابقة.