مسؤولة أمريكية تلتقي قادة من طالبان في قطر

المصدر: ا ف ب

التقت مبعوثة أمريكية بارزة، مسؤولين من طالبان، في قطر، لبحث إحياء محادثات السلام في أفغانستان، بحسب ما أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال”، اليوم الخميس.

والتقت أليس ويلز، المسؤولة البارزة في مكتب وزارة الخارجية لشؤون جنوب ووسط آسيا، مسؤولي طالبان هذا الأسبوع في مسعى إلى إيجاد حلٍ جديدٍ لإنهاء النزاع الدائر في أفغانستان منذ 17 عامًا.

ولم تؤكد وزارة الخارجية الأمريكية حدوث اللقاء بشكل مباشر، إلا أنها أشارت إلى أن ويلز زارت الدوحة هذا الأسبوع، حيث التقت مسؤولين قطريين “لبحث آخر المستجدات بشأن عملية السلام التي يقودها الأفغان”.

وقال مسؤولون إنه لم تعقد أي اجتماعات يمكن الحديث عنها “في الوقت الحالي”، مشيرين إلى أن الولايات المتحدة “تستكشف جميع الطرق لدفع عملية السلام بالتشاور الوثيق مع الحكومة الأفغانية”.

ونقلت “وول ستريت جورنال” عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن محادثات الدوحة تشمل الحكومة الأفغانية بشكل كامل، وتؤكد واشنطن دائمًا أن أي عملية سلام يجب أن يقودها الأفغان”.

وحتى الأسبوع الماضي كان مسؤولون أمريكيون ينفون تقارير عن استعدادهم لإجراء مباحثات مباشرة مع طالبان.