قرقاش: صبرنا في الحديدة له حدود ونحاول إعطاء الدبلوماسية كل فرصة

قال أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، اليوم الخميس، إن صبر بلاده فيما يتعلق بالحديدة اليمنية له حدود، وإن الإمارات تحاول إعطاء الدبلوماسية كل فرصة ممكنة.

وأضاف خلال كلمة له ألقاها في مؤسسة “بوليسي إكستشينج” للأبحاث، أنه إذا أمكن منع الحوثيين من استخدام ميناء الحديدة ستكون الحرب هناك أقصر.

وأكد أن الهجوم الذي شنَّه الحوثيون على ناقلتيْ النفط السعوديتين في البحر الأحمر، أمس الأربعاء، عمل غير مسؤول على الإطلاق.

وشدَّد على أن وقف شحنات النفط له أبعاد تتجاوز المنطقة، معربًا عن قلق بلاده من الاختلاف في وجهات النظر بين الولايات المتحدة، وأوروبا، بشأن إيران.

وأضاف الوزير الإماراتي:”أعتقد أن هذا مثال يوضح ضرورة إنهاء استيلاء الحوثيين على حكم اليمن في صنعاء”.

وفي موضوع الأزمة مع قطر، قال قرقاش إنه لا يرى أن الخلاف مع قطر ما زال يمثل أزمة، مؤكدًا أنه إذا لم يكن لذلك الخلاف حل فهو مجرد واقع جديد، بحسب تعبيره.