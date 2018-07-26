قرقاش: استهداف ناقلتي النفط السعوديتين يؤكد ضرورة تحرير الحديدة

قال أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، اليوم الخميس، إن “استهداف ناقلتي النفط السعوديتين في البحر الأحمر يؤكد ضرورة تحرير الحديدة من ميليشيات الحوثي”.

وأضاف في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” اليوم أن “الاعتداء الممنهج على الملاحة البحرية تصرُّفٌ إرهابي أهوج، ويعبر عن طبيعة الحوثي وعدوانه”.

إستهداف ناقلتي النفط السعوديتين في البحر الأحمر يؤكد ضرورة تحرير الحديدة من مليشيات الحوثي، الإعتداء الممنهج على الملاحة البحرية تصرف إرهابي أهوج و يعبر عن طبيعة الحوثي وعدوانه. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) July 26, 2018

وأعلن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح، في وقت سابق اليوم الخميس، أن المملكة قررت وقفًا مؤقتًا لجميع شحنات النفط التي تمر في مضيق باب المندب بأثر فوري.

وقال الفالح إن “ذلك القرار يأتي بعد تعرض ناقلتين سعوديتين في البحر الأحمر لهجوم من جماعة الحوثي يوم الأربعاء”.

وأضاف أن “الجهود جارية -حاليًا- لتحريك ناقلة النفط التي أصيبت بأضرار إلى أقرب ميناء سعودي، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية”.

وشدد، في بيان له نشرته الوكالة الرسمية، على أن المملكة ستعلّق جميع شحنات النفط الخام التي تمر في مضيق المندب إلى أن تصبح الملاحة فيه آمنة.

وأكد أن تهديدات الميليشيات الحوثية الإرهابية لناقلات النفط الخام تؤثر على حرية التجارة العالمية والملاحة البحرية بمضيق باب المندب والبحر الأحمر.