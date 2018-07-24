اتهامات تزوير الشهادة الجامعية تلاحق طارق العلي والفنان الكويتي يرد (فيديو)

أبدى الفنان الكويتي طارق العلي استغرابه من ضم اسمه إلى فضيحة تزوير الشهادات الجامعية بالكويت، التي طالت عددًا من المشاهير، قائلًا، “كل مصيبة تحطون اسمي فيها”.

وأكد في فيديو عبر صفحته على تطبيق “سناب شات”، على أنه “حاصل على درجة البكالوريوس من جامعة الإسكندرية قسم الدراسات المسرحية”، لافتًا إلى أنها “جامعة عريقة واسم كبير بالوطن العربي ومصر”.

وأفاد طارق العلي بأنه “حصل على درجة الماجستير أيضًا والدكتوراه، والأساتذة الذين قاموا بتدريسه أسماء شهيرة ولهم شأن، وبعضهم يدرس حاليًا بالمعهد العالي للفنون المسرحية في مصر”.

وشدد الممثل الكويتي الشهير على أن “الكويت دولة قانون وستحاسب كل من تورط في تزوير شهادته الجامعية”، مطالبًا الجميع “بالتوقف عن بث الشائعات واتهام الناس بالباطل دون أدلة”.