سفارة الإمارات في لبنان: تقرير “الإمارات ليكس” مفبرك وقطر تقف خلفه

فنَّد المكتب الإعلامي للسفارة الإماراتية في لبنان، المزاعم التي نشرتها صحيفة “الأخبار” المقرَّبة من جماعة “حزب الله”، السبت، والتي ادّعت فيها أن أبوظبي “تسعى إلى إخضاع سلطنة عُمان“.

وزعمت الصحيفة أنها استندت في تقريرها إلى ما قالت إنه “وثائق ومراسلات دبلوماسية مسرَّبة من سفارة الإمارات في مسقط، وإن هذا الملف سيشمل نشر وثائق أخرى من تسريبات مصدرها سفارات أبوظبي في: الخرطوم، وبغداد، والرباط”، الأمر الذي نفته السفارة، واعتبرته “ضربًا من الخيال”.

وأكدت السفارة، في بيان نشرته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، الأحد، أن تقرير صحيفة الأخبار “عارٍ عن الصحة تمامًا، ولا علاقة له بأي مراسلات دبلوماسية إماراتية، ويفتقد إلى المصداقية والمهنية المطلوبتين من وسائل الإعلام”.

وشدّد البيان على أنه “أصبح واضحًا أن نشر (صحيفة) الأخبار لملف ما يسمّى “الإمارات ليكس” يأتي امتدادًا لما بدأته من فبركة طالت سفارتي الإمارات في بيروت، وواشنطن، واستكمالًا لسعيها إلى تشويه صورة دولة الإمارات، وعلاقاتها بالدول العربية”.

وأضافت السفارة أنه “غدا واضحًا أن المال القطري يُسيّر هذه التقارير المفبركة، ويستغل الساحة اللبنانية الإعلامية في استهداف دولة الإمارات”.

وتابع أن” سعي قطر عبر الأخبار وغيرها، للتعرض لدولة الإمارات من خلال التقارير الكاذبة ما هو إلا تغطية للموضوع الأساس في أزمة قطر، ألا وهو دعم الدوحة للتطرف، والإرهاب، وسجلها في التدخل في شؤون الدول العربية لتقويض أمنها واستقرارها”.

ودعا البيان المسؤولين اللبنانيين إلى “اتخاذ الخطوات الرادعة والكفيلة بألا يتحوّل لبنان إلى ساحة إعلامية تُروَّج من خلاله الأخبار الكاذبة، ومنع تكرار هذا النوع من التجاوزات التي تفتقد للمصداقية والمهنية، وتحوّل بعض وسائل الإعلام اللبنانية إلى أدوات لخدمة الأهداف القطرية المشبوهة”.