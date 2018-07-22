قرقاش يلمّح إلى حتمية استئناف معركة الحديدة اليمنية إذا لم ينسحب الحوثيون 

علّق وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، أنور قرقاش، اليوم الأحد، على الوضع الميداني في الحديدة اليمنية، موضحًا أن تحريرها قادم، من خلال جهود المبعوث الأممي، أو دونها، في إشارة إلى حتمية استئناف العمليات العسكرية إذا لم ينسحب الحوثيون.

وقال الوزير الإماراتي، في سلسلة تغريدات، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر:”ونحن ننتظر جهود المبعوث الأممي مارتن غريفيث نحو تحقيق انسحاب حوثي من الحديدة يجنّب المدينة المواجهة، نشهد جبهة تتمترس فيها الميليشيات في وسط سكاني غاضب، وهروب ملحوظ لعناصر الميليشيات، وجهود يائسة للتعبئة، والتعويض”.

ونحن ننتظر جهود المبعوث الأممي مارتن غريفيث نحو تحقيق إنسحاب حوثي من الحديدة يجنب المدينة المواجهة نشهد جبهة تتمترس فيها المليشيات في وسط سكاني غاضب وهروب ملحوظ لعناصر المليشيات وجهود يائسة للتعبئة والتعويض. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) July 22, 2018

وأوضح الوزير أن “تقدم التحالف تجاه الحديدة استحق الإشادة الدولية لمراعاته للوضع الإنساني، وأرواح المدنيين، وأملنا أن يثمر جهد المبعوث الأممي السياسي عن تحرير المدينة، ودون ذلك فإن تحرير الحديدة قادم”.

تقدم التحالف تجاه الحديدة إستحق الإشادة الدولية لمراعاته للوضع الإنساني وأرواح المدنيين، أملنا أن يثمر جهد المبعوث الأممي السياسي في تحرير المدينة ودون ذلك فإن تحرير الحديدة قادم. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) July 22, 2018

وأضاف:”في بحثهم عن المظلومية، أراد الحوثيون أن نخوض معركة الحديدة وفق مواصفاتهم، فكان التحالف أكثر فطنة في مراعاته للجوانب الإنسانية، والمدنية، وتقدُّمنا خلال الأشهر الماضية على الساحل الغربي سيُتوّج بتحرير الحديدة”.

في بحثه عن المظلومية أراد الحوثي أن نخوض معركة الحديدة بمواصفاته، فكان التحالف أكثر فطنة في مراعاته للجوانب الإنسانية والمدنية، تقدمنا خلال الأشهر الماضية على الساحل الغربي سيتوّج بتحرير الحديدة. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) July 22, 2018

واختتم الوزير تغريداته قائلًا:”نذكّر المراهنين على الحوثي، وعلى رأسهم الدعم الإيراني، والمال القطري، أن الحوثي خلال العام الماضي لم يكسب معركة، أو يتقدّم على الأرض، وغدره بحليفه كشفه أمام العديد من محازبيه، وخسارته الحديدة ستكون في هذا السياق”.

نذكر المراهنين على الحوثي وعلى رأسهم الدعم الإيراني والمال القطري، الحوثي خلال العام الماضي لم يكسب معركة أو يتقدم على الأرض، وغدره بحليفه كشفه أمام العديد من محازبيه، خسارته الحديدة ستكون في هذا السياق. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) July 22, 2018

وكان المبعوث الأممي قدّم، الأسبوع قبل الماضي، خريطة حل سياسي بهدف تجنيب مدينة الحديدة معركة تحريرها من قبل القوات اليمنية المشتركة، التي وصلت إلى مطار المدينة، بإسناد من التحالف العربي، قبل تجميد العملية.