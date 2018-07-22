“المغضوب عليهم” تتسبب بسجال حاد بين كاتب إسرائيلي وبرلمانية كويتية

دار سجال حاد بين البرلمانية الكويتية صفاء الهاشم، والكاتب الإسرائيلي المثير للجدل ايدي كوهين، حول مفهوم عبارة “المغضوب عليهم”، عقب تغريدة ساخرة من قبل الكاتب الإسرائيلي حول ارتفاع درجات الحرارة وموجة الغبار التي مرت على الكويت مؤخرًا.

وثار السجال عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” حيث قارن الكاتب الإسرائيلي الأجواء بين بلاده والكويت، واصفًا الأجواء لديهم بالنقية بينما في الكويت درجات الحرارة مرتفعة وسط غبار وانعدام للرؤية، متسائلًا بطريقة ساخرة “من المغضوب عليهم!؟ نحنا أو جماعة الغانم!!”.

وتعليقًا على تغريدة الكاتب الإسرائيلي قالت البرلمانية صفاء الهاشم، “طبيعتنا الجغرافية غير مرتبطة برضى الرب، فنحن ننعم بما لاتمتلكونه!! الأمن والأمان، وحفلات زفافنا لايتم تفجيرها، أنتم المغضوب عليكم ليوم الدين بتصديق من المولى وكتابه الكريم، جمرة مرزوق الغانم في أكبادكم لن تنطفئ”.

ورد الكاتب كوهين، على الهاشم بتغريدة أخرى، مطالبًا إياها بالتنحي وفسح المجال أمام رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، للرد، وهو الذي يكن له الإسرائيليون عداوةً بسبب مواقفه في الاتحاد البرلماني الدولي.

وشارك نشطاء آخرون من الكويت وخارجها، حيث قال الناشط محمد العلي “أنا أشهد أنه رد قاتل منك كفو أم عبدالعزيز”، في إشارة إلى صفاء الهاشم.

بدوره قال الناشط محمد الشيخ تعليقًا على الموضوع “كوهين، نراه يهاجم الكويت مناخيًا وسياسيًا واقتصاديًا وحتى ثقافيًا.. احتقان شديد على الكويت يبدو أن الكويت لقنت الصهاينة دروسًا بالحياة”.