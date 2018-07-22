سلطان عمان يقرر العفو عن 274 سجينًا منهم 115 أجنبيًا

أصدر سلطان عمان قابوس بن سعيد، عفوًا عن 274 سجينًا، بينهم 115 أجنبيًا، بمناسبة قومية بالبلاد، ومراعاة لأسرهم.

وبحسب الوكالة الرسمية العمانية، اليوم الأحد، أصدر بن سعيد “عفوه السامي عن مجموعة من نزلاء السجن المدانين في قضايا مختلفة”.

وذكر مصدر مسؤول بشرطة عمان السلطانية، لم تذكر الوكالة اسمه أن “الذين تشرفوا بالعفو السامي بلغ عددهم 274 نزيلًا، منهم 115 نزيلًا أجنبيًا”.

وأشارت الوكالة أن العفو جاء ” تزامنًا مع مناسبة يوم النهضة المباركة في الـ23 من يوليو (تموز) لعام 2018م، ومراعاة لأسر هؤلاء النزلاء”.

ولم تقدم الوكالة تفاصيل أكثر بخصوص القضايا المدانيين فيها، ولا جنسيات الأجانب المعفو عنهم.

ويوم النهضة الـ23 من يوليو/ تموز 1970، هو يوم تولي السلطان قابوس بن سعيد مقاليد الحكم في البلاد.