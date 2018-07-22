يوم_النهضة.. 48 عامًا من حكم السلطان قابوس غيرت سلطنة عمان

تغير تمامًا شكل الحياة في سلطنة عمان خلال 48 عامًا من حكم السلطان قابوس بن سعيد (78 عامًا)، لتتحول السلطنة في عهده من بلد فقير تقسمه الخلافات الداخلية، إلى دولة مزدهرة تلعب دورًا بارزًا في الدبلوماسية الدولية.

ويطلق العمانيون على ذكرى تولي السلطان قابوس الحكم في الـ 23 من يوليو 1970، “يوم النهضة المباركة“، احتفاء بما تحقق للبلاد في عهده من إنجازات على المستويات كافة.

وبهذه المناسبة التي تحل ذكراها الاثنين، ضجَّ العمانيون وعدد من الناشطين الخليجيين على مواقع التواصل الاجتماعي بعبارات العرفان للسلطان قابوس، الذي ينسب له الفضل في التغير الجذري للحياة بالسلطنة.

وأطلق الناشطون وسم “هاشتاق” على موقع “تويتر” احتفالًا بهذه المناسبة تحت عنوان: “#عُمان_نهضة_تتجدد”.

وشهد الوسم تفاعلًا كبيرًا من قبل المغردين، الذين عبروا عن حبهم لبلدهم واعتزازهم بقيادتهم.

وتداول النشطاء العمانيون صورًا من أزمنة مختلفة للسلطان قابوس، وسط إشادات واسعة بما قدمه للبلاد.

وكتب ناشط باسم خالد الغيلاني “شكرًا وعرفانًا لحضرة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ورجالات عمان الذين خلدوا ذكرى الـ ٢٣ من يوليو. هذا اليوم الخالد يظل محفورًا في ذاكرة العماني لما تحقق من مكتسبات، يسعى للرقي بها، وبهذه الذكرى نسأل الله أن يديم على جلالته الصحة والعافية، وعلى شعب عمان الأبي التقدم والازدهار.”