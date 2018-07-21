روسيا تبيع قطر بنادق وأسلحة خفيفة بدل أنظمة أس-400 الصاروخية‎

قالت وكالة “تاس” للأنباء إن السفير الروسي لدى قطر أكد اليوم السبت، تقارير إعلامية أفادت بأن موسكو وقعت اتفاقًا لإمداد الدوحة بأسلحة خفيفة، مثل بنادق كلاشينكوف وأسلحة مضادة للدبابات.

ونقلت الوكالة عن السفير نور محمد خولوف قوله: “فيما يتعلق بالدفاع الجوي، أنظمة أس-400 وما شابه، هناك محادثات بهذا الشأن لكن ما من نتيجة ملموسة”.

وكانت تقارير إعلامية كشفت أن قطر قررت إلغاء إبرام صفقة شراء صواريخ “أس-400”الروسية بعد تلقيها تحذيرًا أمريكيًا شديدًا.

وأكد معهد سياسات الشرق الأوسط بأنه طالما أن الولايات المتحدة عارضت بشدة قرار تركيا شراء صواريخ “أس-400”، فإنها بطبيعة الحال ستفعل نفس الشيء مع قطر.

ومنذ مقاطعة دول خليجية وعربية لقطر، تسارع الدوحة إلى توزيع صفقات سلاح ضخمة على قوى دولية وإقليمية، وسط تباين بشأن الدوافع والأهداف، فيما تشير معظم التحليلات إلى أن السلطات في الدوحة تهدف إلى شراء مواقف القوى الكبرى عبر هذه الدفعات المالية الضخمة.

ويبدو أن صفقة الأسلحة الخفيفة وبنادق كلاشينكوف والأسلحة المضادة للدبابات، هي نصيب موسكو من هذه الكعكة القطرية في ظل التحفظ الأمريكي على شراء أسلحة “مهمة” من موسكو.