مشاجرة عنيفة بحفل بلقيس في صلالة بسلطنة عمان (فيديو)

اندلعت مشاجرة عنيفة في حفل مجاني للفنانة اليمنية بلقيس، ضمن فعاليات مهرجان “صلالة” السياحي الذي يقام في سلطنة عمان، الأمر الذي اضطر معه تلفزيون السلطنة لقطع البث إلى حين عودة الهدوء بين الجمهور واستكمال البث من جديد.

وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي، تسجيلًا يُظهر جانبًا من المشاجرة، إذ ظهر بعض الحضور وهم يتبادلون اللكمات والضرب بشكل عنيف فيما بينهم.

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شاهد.. مضاربة جماعية في حفلة #بلقيس في صلالة. pic.twitter.com/D4RHw6vWyT — فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) July 21, 2018

ويعتبر هذا الحفل الفني الأول للبلقيس بعد ولادتها التي تمت منذ نحو شهرين، إذ تمكنت من حشد جمهورها الذي تفاعل معها وردد أغانيها.

إلى ذلك، وجهت الفنانة البالغة من العمر 29 عامًا، الشكر لجمهورها في سلطنة عمان، مغردة على صفحتها الخاصة في “تويتر” قائلة، “‏عاجزة عن شكري وتقديري وامتناني لجمهور ‎صلالة الغالية، اللي أمتعوني وشرفوني ونوروني وغنوا معي كل الأغاني، وكانوا متفاعلين بشكل قوي كما ظهر في الفيديوهات والنقل التلفزيوني، بِكُم أنا أفضل، وَبِكُم أشعر بأني في أبهى حُللي. شكرا لله أن رزقني محبتكم”.

وتتحول صلالة في هذه الفترة من كل عام إلى محج للزوار من داخل السلطنة ومن دول الخليج للاستمتاع بالأجواء الاستثنائية لـ خريف صلالة، الظاهرة المناخية الفريدة التي تستمر 3 أشهر (يونيو ويوليو وأغسطس) من كل عام تتحول خلالها الصحاري الجافة إلى جنات استوائية، حيث المطر ودرجات حرارة منعشة في حدود 24 درجة، في وقت تصل فيه درجة الحرارة بدول الخليج ومناطق السلطنة الأخرى مستويات قياسية فوق الـ44 درجة مئوية في أوقات الظهيرة .