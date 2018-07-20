بعد حجب القديم.. الحج السعودية تخصص رابطًا جديدًا لاستقبال طلبات الحجاج القطريين

أعلنت وزارة الحج السعودية، اليوم الجمعة، عن تخصيص رابط إلكتروني جديد لاستقبال طلبات الحجاج القطريين الراغبين في أداء الفريضة هذا العام، بعد حجب السلطات في الدوحة للرابط القديم.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية “واس” عن وزارة الحج أنه “تم تخصيص رابط جديد لاستقبال طلبات الأشقاء القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج هو كالتالي:https://qh1.haj.gov.sa، وذلك نظرًا لقيام السلطات القطرية بحجب الرابط السابق: https://qh.haj.gov.sa ، الذي كان قد تم تخصيصه لاستقبال طلبات الحجاج القطريين الراغبين في أداء فريضة الحج”.

وأوضحت أن ذلك “يأتي في إطار حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على تسهيل إجراءات قدوم جميع الحجاج، وتذليل كل العراقيل التي قد تواجههم لأداء هذه الفريضة”.