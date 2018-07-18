أول تعليق إماراتي على إنشاء “مجلس تنسيق” سعودي كويتي

رحّبت الإمارات، اليوم الأربعاء، بإنشاء “مجلس تنسيق” سعودي كويتي، “يعزز علاقة البلدين على غرار مجلس التنسيق الذي يربط المملكة والإمارات”.

وأشاد وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات، أنور قرقاش، بإنشاء المجلس، معتبرًا أن “العمل الثنائي المكثف بين الأشقاء يعزز العمل الجماعي المشترك”.

كل الترحيب بإنشاء مجلس التنسيق السعودي الكويتي، العمل الثنائي المكثف بين الأشقاء يعزز العمل الجماعي المشترك، والعمل مع الرياض يبقى عنوانه الخير والمصداقية والحرص على إستقرار الخليج العربي وإزدهاره. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) July 18, 2018

وقال قرقاش في تغريدة على حسابه الشخصي في “تويتر”: “كل الترحيب بإنشاء مجلس التنسيق السعودي الكويتي، العمل الثنائي المكثف بين الأشقاء يعزز العمل الجماعي المشترك، والعمل مع الرياض يبقى عنوانه الخير والمصداقية والحرص على استقرار الخليج العربي وازدهاره”.

وكان مجلس الوزراء السعودي قد وافق، أمس الثلاثاء، على محضر إنشاء مجلس تنسيقي بين الرياض والكويت، يقول مراقبون إنه سيعزز من علاقة البلدين الخليجيين الوثيقة أصلًا، وسيكون مشابهًا لمجلس التنسيق الذي يربط بين السعودية والإمارات.

ويتساءل كثير من المحللين والمتابعين في الخليج بشأن ما إذا كانت مجالس التنسيق الثنائية ستشكل بديلًا لعمل مجلس التعاون الخليجي الذي شلّته أزمة قطر.