احتفاء سعودي كويتي بإنشاء أول مجلس تنسيق بين البلدين.. تعرّف على أهدافه وآلية عمله

احتفى سعوديون وكويتيون من مختلف شرائح المجتمع، تتصدرهم نخب ثقافية من كتّاب، وإعلاميين، ومحللين سياسيين، بالإعلان عن أول مجلس تنسيق بين البلدين الخليجيين، وسط توقعات متفائلة بتحقيق المجلس الجديد إنجازات تعود بالفائدة على طرفيه.

ووصل وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إلى الكويت، اليوم الثلاثاء، للتوقيع على إنشاء “مجلس التنسيق الكويتي – السعودي”، مع نظيره نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ صباح الخالد، بعد أن وافق مجلس الوزراء السعودي على محضر إنشاء المجلس.

ووجد الإعلان السعودي، وما تبعه من زيارة للجبير إلى الكويت، صدى واسعًا في وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي في كل من: السعودية، والكويت، وسط جو من التفاؤل بتعزيز علاقات البلدين الوثيقة أصلًا.

ويأمل السعوديون والكويتيون، أن يكون المجلس الجديد عند إنشائه رسميًا، وتشكيل هياكله الإدارية، أشبه بإدارة واحدة تنسق سياسات البلدين في كافة المجالات، بحيث تبدو متكاملة، وتعود بالنفع على السعوديين، والكويتيين، سواء في مجال الصحة، والتعليم، والأمن والدفاع، والقطاعات الاقتصادية والتنموية بمختلف تصنيفاتها.

وعلى موقع “تويتر”، الذي يستخدمه مواطنو السعودية، والكويت، بكثافة، تصدّر الوسم “#مجلس_التنسيق_السعودي_الكويتي” ترند “تويتر”، اليوم الثلاثاء، في البلدين مع حرص كثير من مغرديهما على المشاركة والتعليق على الخطوة المتقدمة في علاقاتهما الضاربة بعيدًا في التاريخ.

#مجلس_التنسيق_السعودي_الكويتي هذا المجلس يترجم طموحات الشعبين السعودي والكويتي لتحقيق تطلعات القيادة في تحقيق المصالح المشتركة بين البلدين وباذن الله يكون النفع للبلدين والخير للشعبين — فهد بن ناصر ✨ (@fahad_nasre) July 17, 2018

#مجلس_التنسيق_السعودي_الكويتي مهما حاولو العبث بعلاقتنا مع الشقيقه الكويت لن ينجحو في ذالك تبقى الكويت والسعوديه على قلب واحد — سلطان السلطان (@sooltan1992) July 17, 2018

السعوديه والكويت تتمتع بعلاقه وطيده وكبيره هذا المجلس يحرص على استمرار القوه والتلاحم #مجلس_التنسيق_السعودي_الكويتي pic.twitter.com/m92ozPcphO — عبدالله الناصر (@abdullah_n_9) July 17, 2018

واختار بعض الكتّاب، والمحللين السياسيين من البلدين، توضيح آلية عمل المجلس الجديد، والهدف من إنشائه، مشيرين لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي الذي تضم هياكله التنظيمية عشرات الوزراء والمسؤولين من البلدين، بهدف التنسيق في مختلف المجالات بينهما.

وقال الكاتب والمحل السياسي الكويتي فهد الشليمي في توضيح حول المجلس السعودي الكويتي الجديد، إن البلدين يحتاجان لمجلس التنسيق في مختلف المستويات الإستراتيجية، والدفاعية، والاقتصادية، بهدف تلافي أي معضلات في المستقبل، وحل العراقيل الموجودة حاليًا، وكشف أوجه الاستثمار، وزيادة أوجه التعاون بأقصر وقت.

مجلس التنسيق السعودي الكويتي:

تعاون استراتيجي سياسي اقتصادي دفاعي وامني pic.twitter.com/nkXiYKvlWw — د.فهد الشليمي (@Fahd_Alshelaimi) July 17, 2018

كما قدم أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت، عبدالله الغانم، شرحًا للمجلس الجديد قائلًا:”الهدف من إنشاء مجلس ثنائي بين دولتين تشتركان بمنظومة إقليمية هو تكثيف التواصل بينهما بقضايا ذات أولوية خاصة لهما، وهو جهاز وزاري بالدرجة الأولى، وعمله قد يدعم بنهاية المطاف المنظومة الإقليمية، وقد يتحول إلى مجلس طوارئ عند الحاجة. ولا عزاء لمن تعرفونهم”.

وأضاف الغانم:”السعودية تعتبر العمق الإستراتيجي لكل دول الخليج، وهي تشترك حدوديًا ومصلحيًا مع كل دول الخليج، ولذا ليس من المستغرب أن يكون لها مجالس تنسيقية مع كل دولة على حدة، فهناك تحديات تتطلب تنسيق سبل المواجهة والعلاج، وهناك رؤى اقتصادية متعددة تتطلب إيجاد التناغم”.

الهدف من إنشاء مجلس ثنائي بين دولتين تشتركان بمنظومة اقليمية هو تكثيف التواصل بينهما بقضايا ذات أولوية خاصة لهما وهو جهاز وزاري بالدرجة الاولى وعمله قد يدعم بنهاية المطاف المنظومة الاقليمية وقد يتحول إلى مجلس طوارئ عند الحاجة.

ولا عزاء لمن تعرفونهم#مجلس_التنسيق_السعودي_الكويتي — د.عبدالله الغانم (@dralghanim) July 17, 2018

السعودية تعتبر العمق الاستيراتيجي لكل دول الخليج وهي تشترك حدوديا ومصلحيا مع كل دول الخليج ولذا ليس من المستغرب أن يكون لها مجالس تنسيقية مع كل دولة على حدة.

فهناك تحديات تتطلب تنسيق سبل المواجهة والعلاج

وهناك رؤى إقتصادية متعددة تتطلب إيجاد التناغم

#مجلس_التنسيق_السعودي_الكويتي — د.عبدالله الغانم (@dralghanim) July 17, 2018

ويترقب السعوديون والكويتيون الإعلان رسميًا عن إنشاء المجلس بصيغته النهائية، وانطلاق أعماله على غرار مجلس التنسيق السعودي الإماراتي الذي بدأ الشهر الماضي أول اجتماعاته في مدينة جدة بمشاركة كبار المسؤولين في الرياض، وأبوظبي.