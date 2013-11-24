ضاحي خلفان للإخوان: لا مفر لكم مني

أبوظبي - بعد أن اعتقد أنصار الإخوان أنه تم إبعاد ضاحي خلفان عن منصبه، وتعيين اللواء خميس مطر المزينة قائداً عاماً لشرطة دبي؛ ظهر الرجل على موقع التواصل الاجتماعي بتغريدة قال فيها: "الإخوانجية، أبشركم أنا في القيادة العليا للشرطة والأمن العام وﻻ مفر لكم مني".

وأضاف على صفحته الشخصية بـ"تويتر": أن "هناك ضربة قاصمة لتنظيم الإخوان قادمة سيصبحون بعدها الإخوان فلوﻻً في أصقاع المعمورة".

وقال في تغريدة أخرى "فرحة الإخوان ما تمت".

وتابع "الإخوان جماعة أكل الدهر عليها وشرب وﻻ تصلح لنهضة.. إنها نهضة الضفادع تلك التي يتوهمونها".

وكان حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أصدر السبت، قراراً بتعيين قائد جديد لشرطة الإمارة خلفاً للفريق ضاحي خلفان، الذي شغل منصب قائد شرطة دبي منذ 33 عاماً.

وأكد المكتب الإعلامي لحكومة دبي، وشرطة دبي عبر "تويتر" أن نائب رئيس الإمارات ورئيس الوزراء، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عين اللواء خميس مطر المزينة، قائداً لشرطة دبي بعد أن كان نائباً لقائد الشرطة.

وفي 21 أكتوبر الماضي رقى حاكم دبي ضاحي خلفان إلى منصب نائب رئيس الشرطة والأمن في الإمارة، أي نائباً له في الشؤون الأمنية، وهو منصب أعلى من منصب القائد العام.

ضاحي خلفان في سطور

ضاحي خلفان تميم المهيري مواليد دبي، 1 أكتوبر 1951 قائد عام شرطة دبي، وعضو المجلس التنفيذي في حكومة دبي، كما شغل منصب رئيس اتحاد الإمارات لألعاب القوى سابقاً، وشارك في إنشاء أول إدارة لرعاية حقوق الإنسان عام 1995، وهو عضو مجلس الأوقاف والشؤون الإسلامية. له بعض المؤلفات في كفاءة الأداء الشرطي في غرف العمليات.

أبتعث ضاحي خلفان إلى الأردن في أول بعثة تدريبية لشرطة دبي خارج دبي ليتخرج منها عام 1970 وذلك قبل قيام الاتحاد. كما حضر الكثير من الدورات التدريبية في مجال العمل الشرطي والمباحث الجنائية.

في عام 1979 عين نائباً لقائد عام شرطة دبي وترقى في مناصبه حتى عُين عام 1980 قائداً عاماً لشرطة دبي.

ولمع نجم خلفان خصوصاً في أعقاب اغتيال قيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس في يناير 2010 في فندق بدبي.

وكشف خلفان بعد فترة قليلة من الاغتيال عن تفاصيل العملية التي اتهم جهاز المخابرات الإسرائيلية الموساد بتنفيذها. كما كشف عن صور 26 شخصاً على الأقل شاركوا في عملية الاغتيال وقال إنهم عملاء من وحدة النخبة في الموساد، وقد استخدموا جوازات سفر مزورة لدول غربية، ما تسبب حينها بأزمة دبلوماسية بين إسرائيل ودول مثل بريطانيا وايرلندا واستراليا وفرنسا.

وكان خلفان قد ألقى خطاباً في مؤتمر "الأمن الوطني والأمن الإقليمي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.. رؤية من الداخل "الذي كان نظمه مركز البحرين للدراسات الإستراتيجية والدولية والطاقة في 17- 18 يناير 2012 قال فيه: "اسمحوا لي أن أنأى بعيداً عن الدبلوماسية، أنا رجل أمن.. الإخوان المسلمون هم أحد مهددات الأمن في الخليج، ولا يقلون خطراً عن إيران".

وبعد انطلاقة "الربيع العربي" ووصول الإخوان المسلمين إلى السلطة في مصر، بات خلفان رأس حربة الصراع الإلكتروني مع التنظيم الإسلامي، من خلال استخدامه موقع التدوينات القصيرة "تويتر" بشكل يومي تقريباً لإطلاق التغريدات المناهضة للإخوان.