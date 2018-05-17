“إيكاو” تؤيد موقف الإمارات بشأن خطورة تحركات قطر العسكرية على الملاحة الجوية في الخليج

أيد مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني “إيكاو”، اليوم الخميس، المخاوف التي أبدتها دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن المخاطر التي تواجهها سلامة الطيران المدني في المنطقة؛ بسبب العمليات العسكرية القطرية العشوائية.

ويأتي التأييد بعد خروقات قطرية لقواعد سلامة الطيران المدني من خلال اقتراب مقاتلاتها العسكرية من عدة طائرات مدنية مسجلة في الإمارات منذُ بداية عام 2018 .

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، “أكد المجلس في رده على طلب تقدمت به الحكومة الإماراتية، على أهمية التأكيد على سلامة الطيران المدني وحماية أرواح المدنيين المسافرين على متن الطائرات”.

وأشار المجلس إلى “أهمية التعاون بين السلطات المدنية والعسكرية والتطبيق الفعّال لمبادىء سلامة الطائرات المدنية المتعلقة بالحفاظ على سلامة حركة الطيران المدني في المنطقة”.

ودعا المجلس إلى “التزام العمليات الجوية العسكرية بضمان سلامة الطيران وأخذها بالاعتبار”، مؤكدًا “مراقبته للوضع لتحديد وتنفيذ الحلول الفنية لتعزيز سلامة الطيران في المنطقة”.