نتنياهو يتحدث عن “تطورات إيجابية” مع العرب “لا يعرفها الرأي العام”

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إن هناك تطورات إيجابية غير معروفة للرأي العام، تتضمن تطور العلاقات مع الدول العربية، وفق صحيفة “هآرتس” العبرية.

وذكر الموقع الإلكتروني للصحيفة، أن حديث نتنياهو جاء خلال جلسة لدراسة الكتاب المقدس “الإنجيل” في مكتبه، وذلك بالتزامن مع الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية بالقاهرة.

وبحث الوزاري العربي في جلسة اليوم، خطة تحرك عربية في مواجهة قرار نقل السفارة الأمريكية للقدس، والمجازر الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.

وأضاف نتنياهو: “أرحب بمناقشة أبناء إسماعيل (يقصد العرب) اليوم، هو موضوع مهم بالنسبة لنا، ورغم مشاكلنا الرئيسية التي يسببها أبناء إسماعيل، إلا أن هناك تطورات إيجابية لم يذكرها، لا يعرف الجمهور عنها”.

وحسب الديانتين الإسلامية واليهودية، فإن “أبناء إسماعيل” هم العرب، أي أنهم من نسل نبي الله إسماعيل عليه السلام.

وفي سياق متصل، تابع نتنياهو قائلًا: “نحن نتعامل مع ما هو سلبي فيما يخص نسل إسماعيل، لكننا في الوقت ذاته نبحث عما هو إيجابي بشأنهم”. ولا تقيم إسرائيل أي علاقات دبلوماسية علنية مع الدول العربية باستثناء مصر والأردن.