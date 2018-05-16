الإمارات تفرض عقوبات اقتصادية على قيادات في حزب الله

فرضت الإمارات العربية المتحدة، في وقت متأخر من ليل الأربعاء، عقوبات اقتصادية على قيادات في مجلس شورى حزب الله اللبناني المدعوم من قبل إيران بهدف تقويض نشاطاته ونشاطات طهران في تمويل الميليشيات المسلحة بالمنطقة.

ويأتي ذلك في إطار ما اتخذته الدول السبع الأعضاء في مركز استهداف تمويل الإرهاب بالرياض من خطوات لتقويض نشاطات إيران وحزب الله المزعزعة للاستقرار في المنطقة.

وقررت الدول السبع الأعضاء فرض عقوبات اقتصادية على حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله، إلى جانب نعيم قاسم ومحمد يزبك وحسين الخليل وإبراهيم الأمين السيد إضافة إلى أسماء وشركات تنتمي وتدعم نشاطات إيران وحزب الله وهم طلال حمية وعلي يوسف شرارة ومجموعة سبكترم وحسن إبراهيمي ومؤسسة ماهر تريدنج التجارية وهاشم سيف الدين وأدهم طباجة والإنماء جروب وشركة الإنماء للهندسة والمقاولات وجميعهم قد سبق إدراجهم على قائمة “الإرهاب” من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية “وام”.

وتعد هذه القائمة الثانية التي يصدرها المركز لفرض عقوبات على النشاطات المحظورة منذ تأسيسه في 21 مايو/ أيار 2017 وذلك “لتعزيز الجهود المبذولة لتقويض الأنشطة المتطرفة ووقف تمويل الأعمال “الإرهابية” التي تتسبب في تهديد الأمن القومي للدول الأعضاء”.