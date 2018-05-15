قطر تعترف: “المقاطعة” قلصت عدد رحلات “القطرية” 27 %

أقر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، أكبر الباكر، أن مقاطعة دول الخليج لقطر قلصت عدد رحلات شركته اليومية من 600 إلى 440 رحلة، بنسبة تراجع 27 في المئة.

جاء ذلك خلال خطاب ألقاه الباكر أمام لجنة النقل والسياحة في اللجنة التشريعية بالبرلمان الأوروبي، حول المقاطعة الخليجية للدوحة.

وقال الباكر، في بيان للشركة القطرية، الثلاثاء: إن “دول الخليج (التي تقاطع قطر) منعت الطائرات القطرية من التحليق فوق أجوائها أو تشغيل أية رحلات إلى مطاراتها”.

وأضاف البيان، أن “منع الناقلة القطرية من استخدام الممرات الجوية الدولية فوق أجواء دول الخليج (التي تقاطع قطر)، أثّر سلبًا، لتنخفض الممرات من 18 إلى ممرين فقط”، وفق الأناضول.

ويعد الباكر أول مسؤول رفيع المستوى من شركة طيران خارج الاتحاد الأوروبي يخاطب البرلمان الأوروبي.

وتعتبر لجنة النقل والسياحة اللجنة التشريعية في البرلمان الأوروبي، وتتولى مسؤولية الأمور المتعلقة بالنقل الجوي والسكك الحديدية والطرق والمسارات البحرية، مع التركيز على تطوير البنية التحتية لشبكات النقل في أوروبا.