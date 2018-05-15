يحمل الجنسية القطرية.. الكويت ترحّل نواف الرشيد إلى السعودية

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الثلاثاء، أنها قامت “بترحيل نواف طلال الرشيد، إلى السعودية، السبت الماضي، وذلك لورود طلب من السلطات المختصة بالمملكة بترحيل مواطنها المذكور إليها”.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية، عن بيان الداخلية، أن ترحيل الرشيد جاء “في إطار الترتيبات الأمنية المتبادلة بين البلدين”.

ولم يذكر بيان الداخلية المزيد من التفاصيل حول الاتهام الموجه للرشيد من المملكة.

ويعد هذا أول إعلان رسمي يحدد مصير الرشيد، الذي يحمل الجنسية القطرية أيضًا، منذ تداول أنباء عن اعتقاله.

ونواف الرشيد، بحسب تقارير إعلامية ، هو ابن الشاعر الشهير طلال الرشيد، الذي قُتل في الجزائر أواخر 2003.