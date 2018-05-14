بالفيديو والصور.. محمد بن راشد يكرم الفائزين بمبادرة “صناع الأمل”

كرّم نائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اليوم الإثنين، المتأهلين الخمسة لنهائيات مبادرة صناع الأمل بمكافأة مالية قدرها مليون درهم لكل منهم.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” أنّ “محمد بن راشد توّج المصري محمود وحيد، أحد صناع الأمل الخمسة بلقب صانع الأمل العربي للعام 2018 بعدما حصل على أعلى نسبة تصويت في الحفل”.

محمد بن راشد آل مكتوم يتوج صانع الأمل 2018 محمود وحيد من مصر.. #صناع_الأمل pic.twitter.com/lcVcDWxQb1 — صناع الأمل (@ArabHopeMakers) May 14, 2018

وأضافت أنّ نائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي، أعلن في ختام الحفل عن “تأسيس أكاديمية صناع الأمل بخمسين مليون درهم بهدف دعم صناعة الأمل في الوطن العربي وتوفير حاضنات إنسانية لمشاريعهم ونقل الخبرات العلمية العالمية في المجال الإنساني لمشاريعهم وتوفير دورات تدريبية تنفيذية وقيادية لهم بالتعاون مع أفضل الخبرات والمعاهد العالمية المتخصصة”.

وقال بن راشد: “نستثمر في صناعة الأمل لأنها الصناعة الأكثر مردودًا لمستقبل عالمنا العربي”، مؤكدًا أنّ “أكاديمية صناع الأمل ستكون حاضنة إنسانية ملهمة وستعمل على تحويل تجارب صناع الأمل الشخصية لتكون مشاريع إنسانية عربية مستدامة”.

وأكد بحسب “وام” أنّه “لدينا نجوم في سماء العطاء في عالمنا العربي.. ودورنا أنّ نبرز هذه النجوم للأجيال الجديدة”، خاتمًا حديثه بالقول: “نحن بحاجة لإلهام ملايين الشباب العربي ليكونوا طاقات إيجابية في خدمة مجتمعاتهم”.