القوات الإماراتية تشن عملية “الرعد الأحمر” ضد مواقع للحوثيين بالحديدة

نفذت القوات المسلحة الإماراتية العاملة ضمن قوات التحالف العربي، عملية “الرعد الأحمر” وهي عملية “إغارة برمائية نوعية وخاطفة” على أحد مراكز القيادة والسيطرة التابعة لعناصر ميليشيات الحوثي في “مديرية الفازة” التابعة لمحافظة الحديدة”، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وأوضحت أنه “تم خلال العملية التي نُفذت فجر أمس تدمير مركز القيادة والاستيلاء على عدد كبير من المعدات والوثائق التابعة للميليشيات الحوثية، بالإضافة إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى الحوثيين أثناء الاشتباك المباشر”.

وأشارت الوكالة إلى أن هذه العملية “تأتي في إطار العمليات العسكرية الوقائية التي تنفذها القوات المسلحة الإماراتية العاملة ضمن التحالف العربي لإسناد قوات المقاومة الوطنية وألويه العمالقه والتهامية، التي تشن هجومًا واسعًا على الحوثيين في مديريتي الجراحي وزبيد بالساحل الغربي بإسناد كبير من قواتنا المسلحة”.

وأضافت أنها تأتي “للقضاء على تجمعات ميليشيات الحوثي في مختلف الأراضي اليمنية، ومنعها من زراعة الألغام البحرية التي تهدد حياة الصيادين، وكذلك تهدد خط الملاحة الدولية جرّاء سحب الرياح والأمواج تلك الألغام لعمق البحر الأحمر”.