ملك البحرين يتسلم رسالة خطية من أمير الكويت

سلم ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة رسالة خطية موجهة إلى عاهل البلاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

جاء هذا خلال استقباله في قصر الرفاع وسط البلاد، الأحد، وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، الذي حضر كمبعوث عن أمير الكويت، حسب وكالة الأنباء البحرينية الرسمية (بنا).

وقالت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) إن الرسالة تضمنت آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

يأتي ذلك بعد ساعات من تسلم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، رسالة مماثلة من أمير دولة الكويت.

وكان وزير الخارجية الكويتي، أكد، الجمعة، أن مساعي أمير البلاد مستمرة لحل الأزمة الخليجية المتواصلة منذ منتصف العام الماضي.

ويأتي تسليم الرسالة الخطية بعد 10 أيام من من تسليم رسالة مماثلة من أمير الكويت لأمير قطر تميم بن حمد 2 مايو/ أيار الجاري.