عُمان توقع اتفاقيات مع 3 شركات نفط عالمية لتطوير قطاع الطاقة‎

أعلنت وزارة النفط والغاز العُمانية اليوم الأحد، توقيع 3 مذكرات تفاهم مع شركات نفطية عالمية لتطوير مشروعات الطاقة والنفط في السلطنة.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن المذكرة الأولى جرى توقيعها مع شركة “شل” العالمية، لتطوير مجالات الطاقة المتجددة، واستكشاف الغاز وتحويله إلى غاز طبيعي مسال.

وحسب الاتفاقية، ستقوم “شل” بالتعاون مع صندوق الاحتياطي العام العماني، وشركة “إينرتك” القابضة الكويتية، لتطوير قطاع الطاقة والغاز والتوسع في مجال الطاقة المتجددة.

وأضاف البيان أنه تم توقيع مذكرة التفاهم ثانية مع شركة “توتال” الفرنسية لتطوير منطقة “امتياز” للغاز والمشاريع المصاحبة (شمال)، وتزويد السفن بالغاز المسال.

ووقعت الاتفاقية الثالثة مع كل من شركة “أوكسيدنتال” العالمية للنفط والغاز، وشركة النفط العمانية (حكومية)، حول فرص الاستثمار في مجال البتروكيماويات.

وأشار البيان إلى أن الاستثمارات المتوقعة ستساهم في تلبية متطلبات الطاقة وتطلعات التنمية في السلطنة، بهدف بناء استثمارات مرنة ناجحة على المدى الطويل.

وتعتبر سلطنة عمان مصدرًا صغيرًا للنفط، وغير عضو في منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك”.