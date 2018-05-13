تراجع صادرات الكويت غير النفطية بنسبة 24 % في الربع الأول 2018

أظهرت بيانات رسمية، الأحد، انخفاض صادرات الكويت غير النفطية خلال الربع الأول 2018 بنسبة 24%، على أساس سنوي.

وبحسب بيانات وزارة التجارة والصناعة الكويتية، انخفضت الصادرات إلى 29.5 مليون دينار (97.8 مليون دولار) في الثلاثة أشهر المنتهية في مارس/أذار الماضي.

وكانت الصادرات غير النفطية للكويت سجلت 38.9 مليون دينار (129 مليون دولار) بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وبحسب البيانات، استحوذت الدول العربية على النصيب الأكبر من تلك الصادرات بنسبة 57 % تعادل 17 مليون دينار (56.4 مليون دولار).

بينما سجلت باقي دول العالم نحو 42.5 % بقيمة 12.5 مليون دينار (41.5 مليون دولار).

وأفادت البيانات أن صادرات الكويت غير النفطية انخفضت خلال مارس/آذار الماضي بنسبة 27 %، على أساس سنوي إلى 11.6 مليون دينار (38.5 مليون دولار).

وتمثل الصناعة النفطية في الكويت المملوكة من قبل الدولة، أكثر من 50 % من الناتج المحلي الإجمالي، و95 % من الصادرات و80 % من الإيرادات الحكومية.