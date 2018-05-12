الرئيس الفلبيني يعلن استعداده لرفع الحظر عن إرسال العمالة للكويت

أعلن الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي أنه مستعد لرفع الحظر عن إرسال العمالة الفلبينية إلى الكويت، عقب توقيع اتفاق العمل الذي “يحمي العمال الفلبينيين”.

وقال دوتيرتي، في كلمة ألقاها في مدينة مراوي: “بعد أن علمت من المبعوث الخاص للكويت عبدالله ماماو بأن الشروط التي وضعتها كانت مدرجة في اتفاقية حماية العمالة فأنا مستعد لرفع الحظر.. سأسمح برفعه”.

ومع ذلك، أوردت وسائل الإعلام الفلبينية أن الرئيس لم يوضح ما إذا كان يشير إلى رفع الحظر الكامل أو الجزئي.

وكان المتحدث باسم الرئاسة الفلبيني هاري روكي قال، عقب التوقيع على مذكرة الاتفاق بين البلدين: “إن الحظر المفروض على العمال المهرة وشبه المهرة سيتم رفعه، ولكن لا يشمل ذلك العمال المنزليين”، وفق ما نقلته صحيفة القبس الكويتية.

وكانت الشروط التي حددها الرئيس الفلبيني، في وقت سابق، تشمل “منح العمال الفلبينيين سبع ساعات من النوم، والحصول على الغذاء، والهاتف المحمول، وعدم حجز جواز السفر، ويوم عطلة والحماية من الإساءة البدنية”.

ووقعت الكويت والفلبين، أمس الجمعة، على اتفاقية بشأن العمال الفلبينيين بحضور وزير الخارجية الكويتي صباح الخالد ووزير الخارجية الفلبيني آلان كايتانو، لتنتهي صفحة من الخلاف الدبلوماسي بين البلدين.

وتعمّقت الأزمة بين الدولتين بعدما أمرت السلطات الكويتية في نيسان/أبريل الماضي سفير الفلبين بالمغادرة، على خلفية تسجيلات مصورة أظهرت موظفين في السفارة الفلبينية يساعدون العمال على الهروب من أرباب عمل، يعتقد أنهم يسيئون معاملتهم.