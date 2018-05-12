الكويتيون ينتخبون المجلس البلدي الجديد

توجه الناخبون الكویتیون، الیوم السبت، إلى صنادیق الاقتراع لانتخاب 10 أعضاء للمجلس البلدي.

ویتوزع الناخبون والناخبات على 10 دوائر انتخابیة، ویبلغ عدد الناخبین ممن یحق لھم التصویت في الانتخابات 519636 ناخبًا وناخبة منھم 248590 ناخبًا مقابل 271577 ناخبة.

أما المرشحون في ھذه الانتخابات فیتوزعون على الدوائر الانتخابیة العشر بواقع أربعة مرشحین في الدائرة الأولى وأربعة في الثانیة و13 في الثالثة و17 في الرابعة.

وتجري ھذه الانتخابات وفقًا لجداول الانتخابات النھائیة لسنة 2017 الخاصة بانتخابات أعضاء مجلس الأمة، ویعتبر حكم ھذه المادة وقتیًا ینتھي بإجراء انتخابات (البلدي)، وفق وكالة الأنباء الكويتية “كونا”.

وسجل في الدائرة الخامسة خمسة مرشحین وفي السادسة سبعة وفي الدائرة السابعة ثلاثة بینھم سیدة واحدة وفي الدائرة الثامنة تسعة في حین كان نصیب الدائرة التاسعة ستة مرشحین بینما قدم خمسة مرشحین أوراق ترشحھم عن الدائرة العاشرة.

وتتوزع عملیة اقتراع الناخبین والناخبات على 102 مدرسة موزعة في الدوائر الانتخابیة العشر منھا 51 مدرسة للناخبین و51 مدرسة للناخبات.

وكانت الإدارة العامة لشؤون الانتخابات أغلقت في الـ21 من أبریل الماضي باب الترشح لانتخابات المجلس البلدي 2018 بإجمالي 73 مرشحًا ومرشحة بعد فتح باب الترشح لمدة 10 أیام متتالیة.

وعقب إعلان نتائج الانتخابات بـ15 یومًا سیتم تعیین ستة أعضاء بمرسوم ویشترط في كل الأعضاء المنتخبین والمعینین توافر الشروط اللازمة لعضویة مجلس الأمة على أن تتوافر في الأعضاء المعینین الشروط المنصوص علیھا وأھمھا الحصول على مؤھل جامعي، ولكل ناخب حق الإدلاء بصوته لمرشح واحد من المرشحین في الدائرة المقید بھا.

وشكلت نشأة بلدية الكويت عام 1930 الفرصة الأولى في تاريخ الكويتيين لممارسة تجربة الانتخابات، إذ اختاروا مجلسًا للبلدية عن طريق الانتخابات، ومثلت هذه التجربة منعطفًا تاريخيًا في سبيل تطور المجتمع الكويتي.

وشهدت بلدية الكويت 11 عملية انتخابات عامة خاضها أعضاء المجلس البلدي خلال 57 عامًا منذ استقلال البلاد عام 1961 .