المقاومة اليمنية تحرر “جبل العمري” بالساحل الغربي

تمكنت قوات المقاومة اليمنية، بإسناد من القوات الإماراتية التابعة للتحالف العربي، من تحرير منطقة “جبل العمري” بعد حصار ميليشيا الحوثي الانقلابية وقطع الإمدادات عنها، يوم الجمعة.

وبحسب ما نشرت وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية “وام”، فإن القوات المسلحة الإماراتية ساندت قوات ألوية العمالقة والمقاومة الوطنية والتهامية؛ لتتمكن من السيطرة على معسكر العمري بالساحل الغربي في اليمن بعد حصار الحوثيين وقطع الإمدادات عنهم.