البحرين: من حق دول المنطقة بما فيها إسرائيل الدفاع عن نفسها ضد إيران 

أعلن وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، اليوم الخميس، أن من حق أي دولة في المنطقة بما في ذلك إسرائيل الدفاع عن نفسها، في مواجهة إيران بـ”تدمير مصادر الخطر”.

ويأتي الموقف البحريني بعد إعلان الجيش الإسرائيلي عن تصديه لصواريخ قال إنها إيرانية استهدفت الجزء المحتل من هضبة الجولان، ثم إعلان دمشق أيضًا عن تصديها لصواريخ إسرائيلية باتجاه مدينة البعث في القنيطرة جنوبًا.

وقال وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة في حسابه بتويتر: “طالما أن إيران أخلّت بالوضع القائم في المنطقة واستباحت الدول بقواتها وصواريخها، فإنه يحق لأي دولة في المنطقة ومنها إسرائيل أن تدافع عن نفسها بتدمير مصادر الخطر”.

طالما ان ايران اخلّت بالوضع القائم في المنطقة و استباحت الدول بقواتها و صواريخها ، فإنه يحق لأي دولة في المنطقة و منها اسرائيل ان تدافع عن نفسها بتدمير مصادر الخطر . — خالد بن ‏أحمد (@khalidalkhalifa) May 10, 2018

ومنذ بدء النزاع في سوريا في 2011، قصفت إسرائيل مرارًا أهدافًا عسكرية للجيش السوري أو أخرى لحزب الله اللبناني في سوريا.

ومملكة البحرين حليفة المملكة السعودية، وتتهم الدولتان إيران بالتدخل في شؤون الدول العربية في المنطقة، وتعتبرانها “أكبر مصدر للإرهاب” في العالم.