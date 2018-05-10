تراجع الزوار الوافدين إلى قطر بنسبة 38% في الربع الأول من 2018

أظهرت بيانات رسمية، الخميس، تراجع حجم الزوار الوافدين إلى قطر بنسبة 38% خلال الربع الأول من 2018، على أساس سنوي.

وجاء في بيانات وزارة التخطيط والإحصاء القطرية أن عدد الزوار سجل نحو 535 ألفًا، و302 زائر خلال فترة الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس/ آذار الماضي.

وكان عدد زوار قطر سجل 864 ألفًا و444 زائرًا في الفترة المماثلة من العام 2017.

واستحوذ القادمون من الدول الآسيوية غير العربية، وأوقيانوسيا على نحو 38 % من إجمالي القادمين إلى قطر في الربع الأول من 2018، ثم أوروبا بنسبة 35 %.

فيما استحوذ القادمون من دول مجلس التعاون الخليجي على 10 %، ومن الأمريكيتين 9 %، والدول العربية الأخرى 6 %.

وبلغ عدد زوار قطر نحو مليونين، و250 ألف زائر خلال العام الماضي، مقابل مليونين و900 ألف زائر في 2016، بنسبة تراجع 22.4 %.