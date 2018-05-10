استقالة مدير قناة الجزيرة القطرية ياسر أبوهلالة

قالت وسائل إعلام أردنية وعاملون بقناة الجزيرة القطرية إن المدير العام للقناة الأردني ياسر أبو هلالة قدم استقالته من إدارة الشبكة.

وتداولت وسائل الإعلام رسالة استقالة وجهها أبو هلالة، اليوم الخميس لفريق عمل قناة الجزيرة، معلنا مغادرته بعد حوالي أربع سنوات من العمل في هذا المنصب.

وعين أبو هلالة وهو أردني الجنسية ومدير مكتب القناة سابقا في عمان، مديرا عاما للجزيرة، في يوليو 2014، خلفا للفلسطيني وضاح خنفر.

وقبل تعيينه في هذا المنصب كان أبوهلالة صحفيا مغمورا على المستوى العربي، إلا أنه عرف بآرائه المؤيدة لجماعة الإخوان المسلمين وهو شرط أساسي لتولي المناصب القيادية في القناة القطرية كما يقول عاملون حاليون وسابقون في القناة.