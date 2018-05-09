سجله بهاتفه.. فيديو لمندوب قطر بالجامعة العربية يثير السخرية

أثار مندوب قطر بالجامعة العربية سيف البوعينين سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي؛ بسبب تسجيله لكلمته في اجتماع وزراء الإعلام العرب بالقاهرة، بهاتفه الخلوي.

ويترأس البوعينين وفد قطر في أعمال اجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب في دورته العادية التاسعة والأربعين، التي ترأسها الجزائر، ويشارك فيها ممثلون عن بقية الدول العربية.

سعادة سيف بن مقدم البوعينين يترأس وفد دولة قطر في اجتماع وزراء الإعلام العرب ويرد على الوزير البحريني: تطاولك على قناة #الجزيرة لن يغيّر من الحقيقة التي يعرفها العالم …#البحرين #قطر_قروب pic.twitter.com/DtfHq1OkWm — شبكة قطر قروب ™ (@groub_qatar) May 9, 2018

وظهر السفير القطري وهو يلقي كلمة سجلها عبر هاتفه، وهو يرد على مندوب البحرين دفاعًا عن قناة الجزيرة التي تبث من الدوحة، وتطالب الدول العربية المقاطعة لقطر بإغلاقها، من مطالب أخرى لإنهاء أزمة الجار الخليجي.

سعادة /سيف بن مقدم البوعينين مندوب دولة قطر لدى جامعة الدول العربية يترأس وفد دولة قطر في اجتماع وزراء الاعلام العرب بسبب عدم إعطاء الفيز للمؤسسة القطرية للإعلام من قبل الحكومة المصرية ويرد على الوزير البحريني في إتهام الجزيرة@NbntQ @tajalsserosman @jaberalharmi @jamalrayyan pic.twitter.com/X6NWl5qevQ — شاهين (@stamimi2) May 9, 2018

وسخر الكاتب الأحوازي أمجد طه من تصوير البوعينين لنفسه قائلًا: “بعد أن تَجاهلهُ الإعلام وأصبحت القاعة شبه فارغة اضطر سيف بن مقدم البوعينين، ممثل نظام قطر في اجتماع وزراء الإعلام العرب، أن يستخدم هاتفه الخاص لتسجيل مداخلته، ويتحدث مع الكراسي، ما أدري ليش يذكرني في دشتي (نائب كويتي موالٍ لإيران) يوم كان يخطب من جنب الحمام في مجلس حقوق الإنسان وكشفناه”.

بعد ان تَجاهلهُ الإعلام وأصبحت القاعة شبه فارغة اضطر"سيف بن مقدم البوعينين"ممثل نظام #قطر في اجتماع وزراء الإعلام العرب ان يستخدم هاتفه الخاص لتسجيل مداخلته ويتحدث مع الكراسي.

ما ادري ليش يذكرني في #دشتي يوم كان يخطب من جنب الحمام في مجلس حقوق الانسان وكشفناه. ????????????????#امجد_طه pic.twitter.com/QW7Y4ZGr60 — Amjad Taha أمجد طه (@amjadt25) May 9, 2018

وعلّق أحد الناشطين على تويتر متهكمًا: “هو سعادة سيف بن مقدم البوعينين طويل العمر ويزهزه عصره وينصره على مين يعاديه كان بيصور نفسه”.