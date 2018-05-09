سجله بهاتفه.. فيديو لمندوب قطر بالجامعة العربية يثير السخرية

سجله بهاتفه.. فيديو لمندوب قطر بالجامعة العربية يثير السخرية

المصدر: فريق التحرير

أثار مندوب قطر بالجامعة العربية سيف البوعينين سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي؛ بسبب تسجيله لكلمته في اجتماع وزراء الإعلام العرب بالقاهرة، بهاتفه الخلوي.

ويترأس البوعينين وفد قطر في أعمال اجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب في دورته العادية التاسعة والأربعين، التي ترأسها الجزائر، ويشارك فيها ممثلون عن بقية الدول العربية.

وظهر السفير القطري وهو يلقي كلمة سجلها عبر هاتفه، وهو يرد على مندوب البحرين دفاعًا عن قناة الجزيرة التي تبث من الدوحة، وتطالب الدول العربية المقاطعة لقطر بإغلاقها، من مطالب أخرى لإنهاء أزمة الجار الخليجي.

وسخر الكاتب الأحوازي أمجد طه من تصوير البوعينين لنفسه قائلًا: “بعد أن تَجاهلهُ الإعلام وأصبحت القاعة شبه فارغة اضطر سيف بن مقدم البوعينين، ممثل نظام قطر في اجتماع وزراء الإعلام العرب، أن يستخدم هاتفه الخاص لتسجيل مداخلته، ويتحدث مع الكراسي، ما أدري ليش يذكرني في دشتي (نائب كويتي موالٍ لإيران) يوم كان يخطب من جنب الحمام في مجلس حقوق الإنسان وكشفناه”.

وعلّق أحد الناشطين على تويتر متهكمًا: “هو سعادة سيف بن مقدم البوعينين طويل العمر ويزهزه عصره وينصره على مين يعاديه كان بيصور نفسه”.

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