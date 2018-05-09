مسقط ساهمت في إنجازه.. سلطنة عمان تعلق على انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي الإيراني

أصدرت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬العمانية، اليوم الأربعاء،‭ ‬بيانًا‭ ‬حول‭ ‬قرار ‬انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي، جاء فيه أن السلطنة‭ ‬تابعت‭ ‬تطورات‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬وأنها‭ ‬سوف‭ ‬تستمر‭ ‬في‭ ‬متابعة‭ ‬هذه‭ ‬التطورات‭ ‬وبذل‭ ‬الجهود‭ ‬الممكنة‭ ‬والمتاحة‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬حالة‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬بالمنطقة‮‬‭.‬

وأضاف ‬البيان،‭ ‬أن‭ ‬واشنطن‭ ‬وطهران‭ ‬معنيتان‭ ‬بتحقيق‭ ‬السلم‭ ‬والاستقرار‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬وأن‭ ‬خيار‭ ‬المواجهة‭ ‬ليس‭ ‬في‭ ‬مصلحة‭ ‬أي‭ ‬طرف.

وجاء أيضًا في البيان، أن السلطنة تقدر موقف‭ ‬الشركاء‭ ‬الخمسة الآخرين (فرنسا، بريطانيا، روسيا، الصين، وألمانيا) ‬في‭ ‬تمسكهم‭ ‬بهذا‭ ‬الاتفاق‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي‭.‬

وقال البيان إن “سلطنة عُمان التي تربطها علاقات صداقة وتعاون مع كل من الولايات المتحدة الأمريكية وإيران سوف تستمر في متابعة هذه التطورات وبذل الجهود الممكنة والمتاحة للحفاظ على حالة الأمن والاستقرار بالمنطقة “.

ولعبت سلطنة عمان دور الوسيط بين إيران وأمريكا واستضافت مفاوضات سرية بين البلدين لاتفاق النووي.