أكاديمي إماراتي: حان وقت الانسحاب من اليمن

قال الأكاديمي الإماراتي عبدالخالق عبدالله إن انسحاب بلاده من اليمن قد حان وقته، بعد 3 سنوات من الحرب في اليمن دفاعًا عن الشرعية.

وفي تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” كتب عبدالله “3 سنوات والإمارات تحارب في اليمن دفاعًا عن الشرعية، وتحملت ما لم تتحمله أي دولة اخرى، ولم يمر يوم واحد بدون أن تنهال عليها اتهامات باطلة، وإشاعات مغرضة وتشكيك في غاياتها النبيلة”.

وأضاف في التغريدة ذاتها أنه “حان وقت الخروج من اليمن وتركه لحكومة فاشلة وجماعة الإخوان البائسة ليحرروا بلدهم من الاحتلال الحوثي”.

3 سنوات والإمارات تحارب في اليمن دفاعاً عن الشرعية وتحملت ما لم تتحمله أي دولة اخرى ولم يمر يوما واحدا بدون ان تنهال عليها اتهامات باطلة وإشاعات مغرضة وتشكيك في غاياتها النبيلة. حان وقت الخروج من اليمن وتركه لحكومة فاشلة وجماعة الاخوان البائسة ليحرروا بلدهم من الإحتلال الحوثي — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) May 8, 2018

وكان الأكاديمي الإماراتي نفسه قد دعا يوم أمس الإثنين قوات بلاده إلى الانسحاب من اليمن؛ في حال استمرار افتعال الحكومة الشرعية اليمنية للمعارك الجانبية مع الإمارات، قائلا إن “الإمارات في اليمن لإفشال مشروع الحوثي الانقلابي واستعادة الشرعية، لكن الحكومة اليمنية الشرعية عاجزة وفاسدة ومخترقة من الإخوان، وتشغل الإمارات بمعارك جانبية”.

وتابع في ذات التغريدة “إذا استمرت هذه الحكومة افتعال المعارك؛ فعلى الإمارات تقييم دورها وإعادة جنودها للوطن سالمين، فقد أدوا واجبهم الوطني وأكثر”.