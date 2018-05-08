أحمد قذاف الدم: النظام القطري وراء محاولة اغتيال العاهل السعودي الملك عبدالله (فيديو)

كشف ابن عم الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، المسؤول السياسي لجبة النضال الليبي أحمد قذاف الدم، أسرارا خطيرة عن مؤامرات حاكها النظام القطري، واغتيالات خطط لها.

ويوضح قذاف الدم في حلقة بثتها قناة 24 السعودية مساء أمس الاثنين، أسرار محاولة قطر لاغتيال العاهل السعودي الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز، والزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

وفي المقابلة يقول ممثل القذافي الخاص إن قطر ضالعة في اغتيال الملك عبدالله، من خلال أدواتها ومخابراتها، في إطار مشروع تآمري تعد له الدوحة، وأن معلومات خاصة عن هذا الملف موجودة في قطر، وستكشف عنها الأيام القريبة القادمة.

وقال قذاف الدم إن “قطر تتآمر على كل الدول العربية، على سوريا والعراق والمملكة العربية السعودية، وعلى الجزائر، ويستخدمون لذلك دمى تذهب إلى تركيا وتونس والسودان”.

واضاف أن قطر لن تكون بمنأى عن الدمار الذي تسببت فيه لليبيا وسوريا، معتبرا أن الدوحة أداة في يد آخرين، ومجبرين على تنفيذ تلك الأجندات الضارة بالدول العربية.