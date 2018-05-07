وفد إماراتي يبحث في الخرطوم تعزيز العلاقات الاقتصادية مع السودان

بحث وفد إماراتي، اليوم الإثنين، في الخرطوم، تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين.

جاء ذلك لدى لقاء وكيل وزارة الخارجية السودانية عبد الغني النعيم، بمساعد وزير الخارجية الإماراتي للشؤون الاقتصادية محمد شرف، والوفد المرافق له، حسب بيان للخارجية.

ويأتي اللقاء ضمن زيارة وفد إماراتي يضم عددًا من كبار المسؤولين في قطاع الاقتصاد للتعاون مع رجال الأعمال السودانيين والوقوف على عدد من المشاريع الاستثمارية الإماراتية في السودان، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.

وقال وكيل الخارجية السودانية، عبد الغني النعيم إن “العلاقات بين البلدين تشهد نموًا مضطردًا، لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية”.

وذكر البيان أن “المسؤول السوداني، أطلع الوفد الإماراتي على الأوضاع في البلاد، والاستقرار الذي تشهده”.

وأضاف: “كما قدم شرحًا لفرص ومجالات الاستثمار المتاحة في السودان بمختلف المجالات”.

وأكد أن بلاده تطمح إلى تطوير التعاون وتبادل الخبرات مع الإمارات في المجالات الاقتصادية والتجارية، والتجارب الإماراتية المتطورة عالميًا.

من جانبه، قال مساعد وزير الخارجية الإماراتي، محمد شرف، إن “زيارته تأتي في سياق جهود ترقية التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين”.

وأضاف، أن قيادة الإمارات تتطلع إلى بحث فرص للاستثمار المتبادل لمنفعة البلدين، وتبادل التجارب والخبرات في المجالات الاقتصادية والفنية.

وأكد، شرف، حرص بلاده على العمل سويًا من أجل استكشاف مزيدٍ من فرص الاستثمار، وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وظهرت حكومة الخرطوم في الأعوام الأخيرة، كحليف وثيق للدول الخليجية، بعد سنوات من التوتر كان سببه تقاربها مع طهران.

ومنذ مارس/ آذار 2015، يشارك السودان في التحالف العربي، الذي تقوده السعودية بمشاركة الإمارات، لمحاربة الحوثيين المدعومين من إيران.