أداء ضعيف لأسواق الأسهم الخليجية رغم ارتفاع أسعار النفط

سجلت أسواق الأسهم الخليجية أداء ضعيفًا، اليوم الإثنين، على الرغم من صعود أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها فيما يزيد على 3 سنوات، إلا أنها أخفقت في إعطاء دفعة للأسهم.

وصعدت أسعار الخام لأعلى مستوياتها منذ أواخر 2014، اليوم، مدعومة بتفاقم الأزمة الاقتصادية في فنزويلا والقرار المرتقب بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستعيد فرض عقوبات على إيران.

ودعم هذا الصعود أسهم بعض شركات البتروكيماويات السعودية، حيث صعد سهم ينبع الوطنية للبتروكيماويات “ينساب” 1.3 %، لكن المؤشر الرئيسي للسوق السعودية أغلق دون تغيّر يذكر بعد تكبده خسائر في التعاملات المبكرة.

وارتفع سهم مجموعة صافولا 3%، وكان من بين كبار الرابحين، بعدما قالت أكبر شركة للمنتجات الغذائية في المملكة، أمس الأحد، إنها اشترت حصة نسبتها 51 % في مجموعة شركات الكبير مقابل 565.5 مليون ريال (150.8 مليون دولار).

وأضافت صافولا أن الأثر المالي للصفقة سيكون إيجابيًا لنتائجها المالية، حالما تتم خلال النصف الثاني من العام.

وأغلق سهم البنك الأهلي التجاري، أكبر مصرف في المملكة، مرتفعًا 1.2 %. وسجل البنك الأسبوع الماضي زيادة 10.5 % في صافي ربح الربع الأول من العام، متجاوزًا توقعات المحللين، مع هبوط مخصصات تغطية خسائر القروض وزيادة الرسوم.

وانخفض مؤشر سوق دبي 0.1 % تحت ضغط تراجع سهم إعمار العقارية القيادي 3.2 %.

وهبط سهم دبي للاستثمار 1.6 %، على الرغم من تسجيل الشركة زيادة في أرباح الربع الأول إلى 362 مليون درهم (98.6 مليون دولار)، ارتفاعًا من 289 مليون درهم في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وتراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.4 % مع انخفاض سهم الدار العقارية 1.4 %، وقالت شركة التطوير العقاري، في وقت سابق من اليوم الإثنين، إنها توصلت إلى اتفاق مع شركة التطوير والاستثمار السياحي في أبوظبي للاستحواذ على أصول عقارية بقيمة 3.7 مليار درهم (1.01 مليار دولار)، بما يمثل اندماجًا جديدًا بين كيانات تسيطر عليها الحكومة في الإمارة.

وأغلق مؤشر بورصة قطر مرتفعًا 0.9 %، وصعد سهم صناعات قطر، ثاني أكبر شركة بتروكيماويات في الشرق الأوسط وذات أثقل وزن على المؤشر القطري، 2%.