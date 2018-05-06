بعيدًا عن “رؤية الهلال”.. سلطنة عمان أول دولة تحدد موعد شهر رمضان بالفلك

أعلنت لجنة استطلاع الأهلة بوزارة الأوقاف العُمانية، أن يوم الخميس 17 مايو / أيار الجاري، هو غرة شهر رمضان 1439 في السلطنة.

ونشرت وزارة الأوقاف العُمانية في حسابها بموقع “تويتر”، بيان اللجنة، لتكون سلطنة عُمان أول دولة عربية تعلن عن غرة رمضان قبل 10 أيام من دخول الشهر.

وقالت اللجنة في بيانها: إنه نظرًا لما أثبته علم الفلك من تأكيد نزول هلال شهر رمضان يوم الثلاثاء، 29 شعبان 1439 هجرية، قبل غروب الشمس في أغلب محافظات السلطنة، ويكون نزوله في نفس وقت غروب الشمس في بعضها الآخر، وعدم إمكانية رؤيته ذلك اليوم”.

وبيّنت أنه “عملًا بما استقر عليه العمل من عدم قبول العمل في قبول البلاغات ( شهادات عن رؤية الهلال) في مثل هذه الحالة، لمناقضتها الواقع والعلم، حينما تنفي حقائق العلم بإمكانية الرؤية بشكل قاطع”.

وبناءً على اعتمادها على علم الفلك، قالت اللجنة إنها تعلن “أن يوم الأربعاء، 16 من شهر مايو الجاري هو اليوم الثلاثون المتمم لشهر شعبان 1439 هجرية، وسيكون يوم الخميس 17 من شهر مايو غرة شهر رمضان المبارك.”