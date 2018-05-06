الكويت.. السجن والغرامة للمدانين بقضية “شركة KGL”

أصدرت محكمة كويتية، اليوم الأحد، أحكامًا بالسجن ما بين 10 إلى 15 عامًا، على 7 متهمين بالاستيلاء على المال العام، فيما عرف بقضية “كي جي إل”.

وبحسب ما ذكرت صحيفة “الوطن” الكويتية، فإن “محكمة الجنايات، قضت اليوم، بسجن وافدة روسية ومواطن وآخرين، بمدد تتراوح ما بين 10 و15 سنة مع الشغل والنفاذ؛ بتهمة الاستيلاء على المال العام في قضية شركة KGL”.

وأشارت إلى أنّ “المحكمة ألزمت المتهمين الأول والثاني في القضية برد 17 مليون دينار لكل منهما، وتغريمهما ضعف المبلغ، كما ألزمت الثالث والرابعة برد مبلغ 11 مليون دينار لكل منهما، وتغريمهما ضعف المبلغ، وألزمت الخامس برد مبلغ مليوني دينار وتغريمه ضعف المبلغ، كما ألزمت المتهم السادس برد مبلغ 76 ألف دينار وتغريمه ضعف المبلغ، وإلزام المتهم السابع برد مبلغ 4 ملايين دينار وتغريمه ضعف المبلغ”.

وحوكم هؤلاء بتهمة “اختلاس أموال عامة”، بعد دعوى رفعها مسبقًا مدير عام مؤسسة الموانئ الشيخ يوسف الصباح، قبل أعوام، ضد شركة “كي جي إل” للاستثمار.

يذكر أنّ مؤسسة الموانئ الكويتية أصدرت، في كانون الأول/ ديسمبر 2017، قرارًا إداريًا بإدراج شركة “كي جي إل” وشركاتها التابعة ضمن القائمة السوداء، وحظر التعامل معها ومنعها من الاشتراك بالمناقصات أو العقود الاستشارية.