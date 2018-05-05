قطر تنقل إبل “أميرها” من السعودية إلى إيران

أفاد تقرير إخباري سعودي، أن النظام القطري، يخطط لنقل عشرات الآلاف من الإبل تعود لأمير البلاد، تميم بن حمد ووالده، من المملكة، إلى جمهورية إيران.

ونقلت صحيفة “المناطق” السعودية المحلية، عن مصادرها أن النظام الحاكم في الدوحة “يستعد لنقل إبل أمير البلاد ووالده من المملكة العربية السعودية إلى إيران، إذ شكل فريقًا للإشراف على العملية”.

وأضافت “أن الفريق القطري، الذي يشرف عليه مستشار تميم، حمد بن خليفة العطية، بدأ العمل، وينسق مع طهران لتخصيص أرضٍ داخل حدود إيران من أجل احتضان الإبل”.

وكان رئيس نادي الإبل في السعودية، فهد بن حثلين، قال إن “50 ألف رأس من الإبل يملكها قطريون، من بينهم تميم بن حمد آل ثاني، ووالده حمد بن خليفة آل ثاني، تتواجد على أراضي المملكة ولم تتم مضايقتها”.