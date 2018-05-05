قائد عسكري عُماني يدعو من طهران للتفاوض بين دول المنطقة

دعا العميد “حمد بن راشد بن سعيد البلوشي”، مساعد رئيس هيئة أركان القوات المسلحة في سلطنة عمان، اليوم السبت، إلى التفاوض لحل النزاعات بين الدول الإسلامية بالمنطقة، معتبرًا أن الانقسامات في العالم الإسلامي، هي السبب الرئيسي للصراعات الحالية

وأكد العميد البلوشي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني العميد قدير نظامي، على ضرورة عودة بلدان المنطقة المسلمة إلى طاولة التفاوض والحوار لحل النزاعات.

بدوره، أكد العميد قدير نظامي مساعد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، أن “القوات العسكرية الإيرانية ستجري مناورات مشتركة مع عُمان، في الأيام القادمة”، مشيرًا إلى أن تلك “المناورات هامة جدًا؛ نظرًا لسيطرة البلدين على مضيق هرمز ومكانتهما في الخليج”.

وبين العميد نظامي، أن “المناورات ستشارك فيها قوات البحرية التابعة للجيش الإيراني والحرس الثوري، وحرس الحدود، بالإضافة إلى قوات البحرية والشرطة العمانية”.

وشدد القائد العسكري الإيراني على أهمية التواصل والتنسيق بين الدول الإسلامية؛ من أجل إعادة الأمن والاستقرار للمنطقة والعالم الإسلامي، معربًا عن أمله “بتغيير الوضع الحالي في المنطقة”، على حد قوله.