الداخلية الكويتية تعثر على الجسم المشع بمساعدة أحد الوافدين

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن العثور على المصدر المشع الذي يُستخدم في التصوير الصناعي لمواقع آبار النفط، بمساعدة أحد الوافدين العاملين في شركة نفط الكويت، في موقع العمل بحقل برقان، عقب ساعات من فقدانه وإعلان الاستنفار الأمني للبحث عنه.

وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر حسابها في “تويتر”: “انه تم العثور علي جهاز المصدر المشع المفقود في موقع العمل بحقل برقان وكان علي حالته محكم الإغلاق”.

وأضاف البيان أن “غرفة عمليات وزارة الداخلية تلقت اتصالا من أحد الوافدين والذي يعمل في شركة نفط الكويت يفيد بعثوره علي الجهاز بالقرب من منطقة عمله حيث تم استلام الجهاز من منطقه جليب شيوخ محل اقامه الوافد”.

وأوضحت الوزارة أن “الوافد بادر بالاتصال بهاتف الطوارئ عقب قراءته لبيان وزارة الداخلية ، مؤكدا علي عدم معرفته بما يحتويه الجهاز وأنه لم يحاول فتحه أو العبث به”، مبينةً أنه “تم فحص المصدر من قبل المختصين وأكدوا أنه لم يتم فتحه أو العبث به”.

وبينت الوزارة أنه “تم عمل مسح شامل للمنطقة بالكامل من قبل فريق التدخل السريع وتبين عدم وجود أي مواد إشعاعية”.

وكان المصدر المشع قد فقد يوم الجمعة، “أثناء قيام إحدى الشركات المتعاقدة مع شركة نفط الكويت، بنقل مواد مشعة إلى مخزن الشركة، حيث تم اكتشاف فقدان مصدر مشع يُستخدم في التصوير الصناعي من موقع العمل في حقل برقان”، الأمر الذي أثار انتقادات نيابية لاذعة للمسؤولين عن قطاع النفط.