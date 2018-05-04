الكويت تنفي مشاركتها بسباق رياضي في إسرائيل

نفى رئيس اللجنة الكويتية للدراجات الهوائية، أحمد الفضلي، الجمعة، ما تم تداوله من قِبل مواقع عبرية حول مشاركة بعثة رياضية من بلاده بالماراثون العالمي للدراجات الهوائية الذي أُقيم في إسرائيل.

وجاء نفي الكويت للمزاعم عقب إعلان الكاتب الإسرائيلي إيدي كوهين عن “مشاركة بعثة كويتية في الماراثون العالمي للدراجات الهوائية في القدس المحتلة”، قائلًا إنّ “البعثة اشترطت عدم التصوير، وارتدت ملابس مموّهةً دون كتابة أو علم”.

وقال الفضلي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، معلقًا على ما أثاره الكاتب كوهين:”باسمي كنائب رئيس الاتحاد العربي للدراجات، ورئيس اللجنة الكويتية للدراجات الهوائية، أنفي هذا الخبر جملةً وتفصيلًا ..! ولا نتشرف بالمشاركة والتطبيع، ونهجنا نهج دولة الكويت في ذلك”.

وأضاف الفضلي:”لم تصل إلينا أيّ دعوات، وإنّ وصلت لن نشارك الكيان الصهيوني الغاصب أيّ فعاليات رياضية، ولا نتشرف بالمشاركة في أيّ نشاط رياضي في دولة الاحتلال”، وفقًا لصحيفة “سرمد” الكويتية.

وتلتزم الكويت رسميًا وشعبيًا بمقاطعة إسرائيل، ولا تقيم أيّ علاقات معها، وتقول مرارًا إنّها “ستكون آخر دولة تقوم بذلك”.

وتكرَّست مقاطعة الدولة الخليجية من خلال إقرار قوانين تحظر التعامل مع الهيئات والأشخاص المقيمين في إسرائيل، أو المنتمين إليها بجنسيتها، مع فرض عقوبات على مخالفي هذه القوانين تصل إلى حد الأشغال الشاقة المؤقتة، والغرامات المالية الضخمة.