جلوس المراجعات على الأرض بأحد المستشفيات يثير استياءً في الكويت‎ (فيديو)

أثار مقطع فيديو تداوله نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، استياءً نيابيًا وحقوقيًا، بعد إظهاره جلوس نساء على الأرض في أحد المستشفيات في قسم خاص بالنساء والولادة.

وأظهر المقطع، الذي صورته سيدة وذكرت بأنه في مستشفى العدان، عددًا من النساء يجلسن في الممرات على الأرض، حيث استنكرت في المقطع الذي لم يُوضح تاريخه: “بناء مستشفيات للدول الأخرى وإهمال قسم النساء والولادة في مستشفى العدان في محافظة الأحمدي”.

فيديو يوضح كراسي الإنتظار لعيادات النساء في مستشفى العدان pic.twitter.com/ZY4BwfYMoz — وزارة الصحة – الكويت (@KUWAIT_MOH) May 4, 2018

وأبدى عدد من النواب والحقوقيين استياءهم لما تم عرضه في المقطع الذي وصفوه بالمهين، مطالبين وزير الصحة باسل الصباح بالتحرك والتحقيق بالموضوع وتقديم اعتذار رسمي للمراجعات”.

وتحت وسم #مستشفى_العدان، قال النائب محمد الحويلة: “ساءني وغيري الفيديو المتداول لمستشفى العدان وكيف اكتظ المستشفى بالمراجعين دون تنظيم، لا نقبل أن يكون هذا هو حال الخدمات الصحية بالكويت ولا نقبل للكويتيين والمقيمين مثل هذا الوضع، وسأقوم بمتابعة الموضوع بسرعة مع وزير الصحة ووكيل وزارة الصحة ومدير منطقة الأحمدي الصحية ومدير المستشفى”.

مواطنة تشتكي من «سوء الوضع» في قسم النساء والولادة بمستشفى العدان.. والنائب د. عبدالكريم الكندري يطالب بفتح تحقيق عاجل بالموضوع. pic.twitter.com/ptNODhm2V2 — المجلس (@Almajlliss) May 4, 2018

وقال النائب ماجد المطيري: “أمر لا يمكن السكوت عليه، أن يتعرض المراجعون في مستشفى العدان إلى الإهانة، ولن نقبل بذلك ونطالب وزير الصحة بفتح تحقيق موسع وكل مخطئ ومقصر يجب أن يحاسب، وبما أن الحكومة عاجزة عن الانتهاء من توسعة مستشفى العدان الجديد فعليها استعجال إقرار التأمين الصحي لكافة المواطنين”.

وانتقد المحامي الكويتي صلاح الهاشم وضع المستشفى، مطالبًا رئيس الحكومة بالاستقالة، قائلًا: “استقل يا جابر المبارك. وخذ معك وزير الصحة باسل الصباح الذي فشل في توفير العلاج الكريم لأهل الكويت. كما نرى في مستشفى العدان. نسألكما: من أنتم.. لولا أهل الكويت وحرائر نسائها؟ من أنتم لولا أهل الكويت الطيبين الصابرين…؟؟”.

الصحة ترد

وعلّق مدير مستشفى العدان بالإنابة الدكتور عادل عبدالرزاق على المقطع، مبينًا أن “جلوس بعض المراجعات على الأرض بمحض إرادتهن؛ لأن المستشفى وفر مقاعد عديدة وأماكن الاستراحة متوفرة بعيادات النساء، ولكن بعض المرضى لا يتقيد بالنظام والأماكن المخصصة للانتظار، ويفضلون الجلوس أمام باب العيادة ظنًا منهم بأن الطبيب سيدخلهم أولًا”.

وأضاف، في التصريح الذي نشرته وزارة الصحة عبر حسابها في “تويتر”، أنه “سبق التنويه إلى ذلك والطلب من المراجعات التقيد بنظام المستشفى، خصوصًا أن كل مريضة تراجع المستشفى لديها رقم دخول للعيادات حسب الأسبقية، وسيلتزم المستشفى بالنظام المعمول”.

وتعليقًا على المقطع المتداول، عرضت وزارة الصحة الكويتية مقطع فيديو أظهر عددًا من المقاعد، قالت بأنها “مقاعد انتظار لعيادات النساء في مستشفى العدان”.

وبعد ساعات من تداول المقطع وموجة الغضب والاستياء، أمر وزير الصحة باسل الصباح “بفتح تحقيق عاجل بالقضية للوقوف على حقيقة الأمر، مؤكدًا متابعته لإجراءات التحقيق، ومحاسبة المقصرين عن ذلك إن ثبت صحة الأمر”، وفقًا لوكالة الأنباء الكويتية ” كونا”.